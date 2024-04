Morto a Tricase Porto dopo un tuffo nel mare nel giorno del suo compleanno: aveva appena compiuto 15 anni - Morto in Puglia a Tricase Porto dopo un tuffo nel mare nel giorno del suo compleanno: il ragazzo della Costa d'Avorio aveva appena compiuto 15 anni ...notizie.virgilio

Mattia Giani Morto dopo un malore, chi era: cresciuto nelle giovanili dell'Empoli, il fratello gioca in serie C - Mattia Giani è Morto: il 26enne, originario di Ponte a Egola, si è accasciato a terra al quindicesimo minuto del primo tempo dopo un malore. Giocava come attaccante. Era cresciuto nelle giovanili dell ...corriereadriatico

Tragedia ai Castelli Romani: 14enne cade in un burrone tra Nemi e Genzano e muore davanti agli occhi degli amici - Cade in un burrone su un sentiero tra Nemi e Genzano e muore davanti agli occhi degli amici: tragedia per un 14enne di Ariccia.tag24