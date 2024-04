Morte di Mattia Giani | il medico | “Ci sono patologie subdole senza segnali premonitori”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 aprile 2024) Firenze, 15 aprile 2024 - “Sicuramente ladel poveropuò esser paragonata a quella di Piermario Morosini, perchè purtroppo entrambi hanno accusato un grave malore mentre erano in campo. Davide Astori, anche lui grande atleta, è deceduto in un momento diverso". Nicola Armentano è specialista in medicina dello sport ed è statodella nazionale, campione olimpica, del Setterosa. Con lui parliamo di quello che può essere successo all’attaccante del Castelfiorentino United, che si è sentito male dopo un tiro in porta, quando erano trascorsi appena 14 minuti di gioco., il lutto del mondo dello sport “Quando accade un malore e si perde conoscenza, la prima cosa da pensare è che si possa trattare di un problema di natura cardiaca - dice Armentano ...