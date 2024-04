Morte di Mattia Giani | dal defibrillatore all’ambulanza | la ricostruzione dei soccorsi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 aprile 2024) Campi Bisenzio (Firenze), 15 aprile 2024 – L’ambulanza non era presente allo stadio comunale di Campi Bisenzio durante Lanciotto Campi-Castelfiorentino United quando ha avuto il maloredomenica 14 aprile. Il calciatore è poi morto nella mattina di lunedì, lasciando nel lutto e nel dolore famiglia, amici e tutto il mondo del calcio, che si è detto scosso per bocca anche del presidente della Figc Gravina. Il mezzo di soccorso non era allo stadio ed è intervenuto su chiamata appena ci si è resi conto che il giovane era grave. Che un’ambulanza non sia presente a una partita di Eccellenza è cosa che accade. Non ci sarebbero infatti abbastanza mezzi per la tante operazioni di soccorso quotidiane in Toscana, quindi può succedere. Ma per ricostruire ila procura di Firenze aprirà un fascicolo. Per quanto riguarda ...