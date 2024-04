Monza | Fininvest vicino all’accordo con Orienta Capital Galliani rimane amministratore delegato Sky

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 15 aprile 2024), gruppo proprietario del, sta per trovare l’accordo conper la cessione del club. Secondo quanto riferisce Sky Sport, Adrianorimarrebbedel club.è una società specializzata in investimenti intersettoria con sede a Milano e a Forlì. La trattativa prevede l’acquisizione del 60/70% delper una cifra intorno ai 100 milioni di euro. Ilpassa nelle mani diScrive Sky Sport: “Prosegue in modo spedito la trattativa per la cessione deldal gruppoPartners. La ...