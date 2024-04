Monza | accordo vicino per la cessione del club | ecco il ruolo di Adriano Galliani…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 15 aprile 2024) Ilè davveroalladelal fondo Orienta Capital Partners:quale sarà ildi Adriano Galliani, ad un passo l’per ladel 60/70% delle quote delal fondo Orienta Capital Partners… View this post on Instagram A post shared by dailymilan.it (@dailymilan.it) LEGGI ANCHE SOCIAL – Milan, Rafael Leao esalta la Curva Sud dopo i fischi di San Siro L'articolo proviene da Daily Milan.