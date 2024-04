Montevarchi In 2 000 al Varchi Comics

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 aprile 2024) Arezzo, 15 aprile 2024 – Lo scorso week end si è tenuta ala 13sima edizione del. Oltre 2000 le persone intervenute, tantissime da fuori Valdarno. Un successo ormai consolidato quello della manifestazionena. Alle Stanze Ulivieri è stata allestita l’area games. Lega Pokémon ha organizzato un torneo di videogioco competitivo ed è stato possibile partecipare all’Escape Room, un gioco di logica in cui i partecipanti vengono chiusi in una stanza e devono riuscire a risolvere tutti gli enigmi per poter fuggire. Evento organizzato dall'Associazione From Beyond. Presente anche il Club del Mattoncino, con le intramontabili Lego. E ancora lezione di scacchi e dimostrazioni pratiche di kendo. Allo Spazio Politeama invece l’area fumetto, con la mostra ...