Montecatini in extremis Volpi scatena la festa

(Di lunedì 15 aprile 2024) V.1 Zenith Prato 0 VALDINIEVOLE: Gega, Fanti, Lucchesi, Pratesi, Fedi, Torracchi, Rosati,, Ba (52’ st Liberto), Bibaj, Bacci (50’ st Gamberucci). A disp. Bejzaku, Del Carlo, Natali, Giulianelli, Lici, Alessiani, Coselli. All. Pellegrini. ZENITH PRATO: Brunelli; Bucciantini (17’ st Moretti), Mariani, Sacenti, Castiello, Cela, Chiaramonti, Mari (32’ st Falteri), Rosi (50’ st Braccesi), Lunghi, Ciravegna. A disp. Pellegrini, Buscema, Luka, Bagni, Casini, Gonfiantini. All. Giusti. Arbitro: Giovanili di Arezzo. Marcatore: 49’ st. Importantissima vittoria in chiave salvezza del Valdinievole, che batte in pieno recupero lo Zenith Prato. A decidere la sfida ci pensaal 94’. La cronaca. Il primo tempo regala pochissime emozioni, ...