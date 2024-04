Molto felice | Fazio chiama Amadeus | il salto dalla Rai al Nove

(Di lunedì 15 aprile 2024)segue Fabioal. Il conduttore ha comunicato al direttore generale della Rai, Giampaolo Rossi, che lascerà l'azienda di viale Mazzini al termine del suo contratto che scadrà ad agosto. L'incontro andato in scena nella mattina di lunedì 15 aprile, secondo quanto trapela dall'entourage di, è stato "cordiale, tra due signori". La strada sembra segnata.dovrebbe accasarsi al, canale di Discovery Warner. "Ne sarei ovviamente", afferma Fabioin un commento rilasciato all'Adnkronos. Un altro collega, Carlo Conti, afferma che Amedeus "ha fatto la scelta più giusta per lui, l'ha meditata bene. È un grande amico, un grande professionista, gli auguro ogni bene ...

(Adnkronos) – Amadeus lascia la Rai per sbarcare sul Nove? "Ne sarei ovviamente molto molto felice". Lo afferma Fabio Fazio che all'Adnkronos commenta le indiscrezioni sul passaggio del conduttore ... (webmagazine24)

(Adnkronos) – Amadeus lascia la Rai per sbarcare sul Nove? “Ne sarei ovviamente molto molto felice” . Lo afferma Fabio Fazio che all’Adnkronos commenta le indiscrezioni sul passaggio del conduttore ... (italiasera)

Agudelo spiega Motta: “Ti carica in modo incredibile” - Ex trequartista di Spezia e Genoa, soprattutto ex calciatore di Thiago Motta.tuttobolognaweb

Conti sull’addio alla Rai di Amadeus: «Ha fatto la scelta più giusta per lui». Fazio pronto ad accoglierlo sul Nove: «Ne sarei Molto felice» - L’addio di Amadeus alla Rai è ormai certezza. Sulla questione si è già espresso Fiorello (“Ama ha fatto una scelta di vita”, ha detto), ma iniziano a dire la loro altri volti noti del piccolo schermo, ...davidemaggio

Amadeus va al Nove Fazio: "Ne sarei Molto felice" - Amadeus dice addio alla Rai. Dopo le voci è arrivata l’ufficialità: il conduttore e direttore artistico di Sanremo non rinnoverà il suo contratto con la tv pubblica, in scadenza il 31 agosto. La confe ...informazione