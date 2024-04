Molotov lanciata nel parcheggio della caserma | distrutta l’auto di un carabiniere

(Di lunedì 15 aprile 2024) È statauna bottiglia incendiaria contro l'automobile di unin servizio nella stazione di Chiesa in Valcamenco, comune che si trova in provincia di Sondrio.

Chiesa in Valmalenco (Sondrio) – Un episodio dai contorni ancora tutti da chiarire, quello accaduto nella notte tra sabato 13 e domenica 14 aprile a Chiesa in Valmalenco. Una molotov è stata ... (ilgiorno)

