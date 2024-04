Modello Sanremo per affrontare le crisi del vino | Servono nuove scelte da parte di produttori e marketing

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 15 aprile 2024) I segnali c’erano tutti, ma non li abbiamo ascoltati. Il calo dei consumi diè in corso da un decennio, ma solo oggi il trend è diventato così evidente da non poter più essere ignorato, complici le campagne salutistiche, i cambiamenti demografici e le bevande alternative. «La prima conseguenza è che il rosso, che negli anni è stato l’ambasciatore delitaliano nel mondo, ha iniziato a perdere colpi, soprattutto nel consumo quotidiano», spiega Carlo Flamini, responsabile dell’Osservatorio di Unione Italiana Vini. L'articolo è stato pubblicato sul mensile di aprile Gambero Rosso, disponibile in edicola Ladei vini rossi Un dato su tutti: lo scorso anno si è chiuso con l’export a volume dei Dop rossi italiani a -8% (fonte Istat). E sul mercato interno le cose non sono andate molto meglio. Nella Grande distribuzione i ...