Mobilitazione per il parco degli Ulivi | 500 firme in poche ore Diciamo ’no’ alla cementificazione

(Di lunedì 15 aprile 2024) Massa, 15 aprile 2024 – La città si mobilita per direall’ipotesi di costruire la nuova Questura in una parte del. E ieri mattina, all’ingresso del, su iniziativa dei gruppi dei consiglieri del Partito democratico, Massa è un’altra cosa, Polo progressista e Sinistra, è iniziata la protesta. Inore raccolte circa 500: "Ci siamo dovuti fermare – spiega il consigliere comunale di Mac, Ivo Zaccagna – con la promessa che saremo presenti con i gazebo ai mercati settimanali di martedì a Massa e venerdì a Marina di Massa, e la prossima domenica, nuovamente al. Una grande adesione: un fiume di gente fino all’una. Mai vista una cosa simile, così partecipata e nella ...

