Mo | Wsj | ' metà dei missili lanciati da Iran ' falliti' per ragioni tecniche'

(Di lunedì 15 aprile 2024) Washington, 15 apr. (Adnkronos) - Tre funzionari statunitensi hanno dichiarato al Wall Street Journal che "circa ladeibalistici partiti dall'non sono staticorrettamente o si sono schiantati prima di raggiungere la loro destinazione". Secondo le fonti, durante l'attacco contro Israele l'ha lanciato tra 115 e 130balistici e solo circa ladi essi sono stati intercettati con successo. Il resto è fallito per motivi tecnici. "Non c'è assolutamente nulla della famosa capacità deibalisticiiani", ha detto una delle fonti.

Gli aggiornamenti in diretta di oggi, 15 aprile, sull' Attacco dell'Iran a Israele con centinaia di droni e missili : le ultime notizie sulla guerra in Medio Oriente .

Usa 2024: - 216, titolo Trump crolla in borsa, magnate paga cauzione: A metà mese, salvo ulteriori slittamenti, si aprirà il processo a New York per i pagamenti in nero ... Usa 2024: WSJ, 'Trump guarda a Wall Street per il segretario al Tesoro' ANSA - Trump e la sua ...

