Mo | Provenzano | ‘Pd c’è ma serve impegno forte per cessate fuoco a Gaza’**

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 15 aprile 2024) Roma, 15 apr. (Adnkronos) – ?Noi abbiamo condannato l’attacco dell?Iran a Israele ma ora l?della comunità internazionale deve essere tutto teso a evitare un?ulteriore escalation, far cessare ile costruire la pace in Medio Oriente?. Così il responsabile Esteri del Partito democratico Peppe, che nel corso del suo intervento al senato durante le audizioni dei ministri Tajani e Crosetto ha offerto una disponibilità alla collaborazione sulla crisi in Medio Oriente ma chiedendo al Governo degli impegni. ?una vocee unitaria dell?Italia in Europa per impedire l?allargamento della guerra su scala regionale. L?appello alilimmediato a Gaza del G7 stavolta non può cadere nel vuoto, nella smaccata indifferenza del Governo ...