Mo | Meloni sente Re di Giordania | ' evitare escalation'

(Di lunedì 15 aprile 2024) Roma, 15 apr. (Adnkronos) - La presidente del Consiglio, Giorgia, ha avuto questo pomeriggio un colloquio telefonico con il Re diAbdallah II sulla situazione regionale in Medio Oriente dopo l'attacco iraniano contro Israele.ha richiamato le conclusioni della riunione dei leader G7 che aveva presieduto nella giornata di domenica e i due leader si sono concentrati sull'esigenza diun'ulteriorenella regione. Ne dà notizia Palazzo Chigi. In linea con la dichiarazione G7, la premier ha ricordato l'importanza di porre fine alla crisi a Gaza, continuando a lavorare per un cessate il fuoco immediato e sostenibile e per il rilascio degli ostaggi da parte di Hamas. I due leader, informa ancora Palazzo Chigi, hanno quindi discusso della risposta alla crisi umanitaria ...

