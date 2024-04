Mo | Mattia Pd | Pace torni ad essere priorità partito

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 15 aprile 2024) “Dobbiamo scongiurare un’escalation mondiale del conflitto in Medio Oriente e le ricadute disastrose, in ambito geopolitico, di quello in Ucraina, l’altra guerra che si consuma alle porte dell’Europa e che rischia di gettare altra benzina sul fuoco in un clima globale già teso. L’Italia ripudia la guerra, come ci ricorda la nostra Costituzione, ed è questa la posizione che come Pd dobbiamo far valere a livello nazionale, in ambito Ue, e a tutti i tavoli internazionali e le sedi utili, affinché vinca la. Senza se e senza ma. Non sono più ammesse posizioni ambivalenti al riguardo. Questo è il mio appello al PD”. Così la consigliera regionale Pd del Lazio, Eleonora, in un post sul Blog sull’Huffington Post, intitolato “Launadell’agenda politica ...