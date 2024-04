Russia e Cina hanno bloccato con il veto in Consiglio di Sicurezza Onu la risoluzione elaborata dagli Usa sulla tregua a Gaza che “determina l’imperativo di un cessate il fuoco immediato e ... (lanotiziagiornale)

Google DeepMind sviluppa un “fact-checker” per chatbot AI: la soluzione alle allucinazioni? Una delle critiche più comuni nei confronti dei chatbot alimentati dall’AI è il cosiddetto fenomeno delle ... (windows8.myblog)

Vanessa si conferma campionessa de L'Eredità , dopo aver battuto nell'ultima puntata del quiz di Rai 1 condotto da Marco Liorni gli avversari Raffaele e Zaneta. Il primo è uscito quasi subito, non ... (liberoquotidiano)

Mo: Cina, 'soluzione 2 Stati per uscire da instabilità' - Washington, 15 apr. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - L'incaricato d'affari cinese presso le Nazioni Unite, Dai Bing, ha chiesto al Consiglio di sicurezza dell'Onu di risolvere il conflitto israelo-pales ...lanuovasardegna

Carlos Tavares: “Tra Cina ed Europa il divario non è nella tecnologia ma nei costi” - Carlos Tavares pensa che il vantaggio della Cina sull’Europa per le auto elettriche sia nei ... Il portoghese ha anche aggiunto che gli e-fuel potrebbero essere una delle soluzioni per il futuro ma ...clubalfa

El.En, la sfida è il rilancio dei sistemi laser in Cina. Focus sull’innovazione - Hi tech. Nel 2023 l’attività nel Paese asiatico è in rosso: l’obiettivo è recuperare i margini positivi. Il gruppo punta anche ad accelerare la crescita negli Usa ...ilsole24ore