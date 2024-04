Mo | Cameron | ‘attacco contro Israele ‘doppia sconfitta’ per l’Iran’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 15 aprile 2024) Londra, 15 apr. (Adnkronos) – "L'attacco dell'Iranè stato sconsiderato e pericoloso". Lo ha detto a Sky News il ministro degli esteri britannico David, aggiungendo che quella di Teheran è stata una "doppia sconfitta", poiché non è riuscito a infliggere danni ae perché "ha rivelato al mondo che sono loro l?influenza maligna nella regione"."La nostra speranza è che non ci sia una risposta di ritorsione e che, invece, l'attenzione del mondo si sposti su Hamas – ha aggiunto– Tengono ancora gli ostaggi. È stato loro offerto un accordo secondo cui i prigionieri possono essere rilasciati dalle carceri israeliane in cambio di alcuni ostaggi, e ci sarà una pausa nei combattimenti".