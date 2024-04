(Di lunedì 15 aprile 2024), 15 apr. (Adnkronos) – Ladel G7 all’attacco dell’Iran “è stata molto importante, così come vedere la cooperazione operativa con Paesi come Stati Uniti, Gran Bretagna e altri Paesi della regione. Dobbiamo gestire le ragioni principali che potrebbero portare a una escalation, non c’è un cessate il fuoco a Gaza perché Hamas ha rifiutato più volte tutte le proposte di cessate il fuoco. Nel nord, Hezbollah continua ad attaccare”. Lo ha detto a Start Sky Tg24 l’ambasciatore israeliano in Italia Alon Bar, aggiungendo che “l’importanza dellainternazionale è nell’abilità di evitare e fermare gli attacchi dell’Iran. Questo non è stato un successo. Per evitare l’escalation, la domanda è cosa deve fare lainternazionale perché l’Iran smetta di attaccare ...

"Ci sono minacce contro le ambasciate israeliane nel mondo, anche in Italia. E abbiamo indizi sul coinvolgimento dell 'Iran ". Lo ha detto l'ambasciatore israeliano a Roma, Alon Bar, in un'intervista a ... (quotidiano)

Roma , 15 apr. (Adnkronos) - "Non so e non sarebbe una buona idea dire ai nostri nemici cosa faremo". Lo ha detto a Start Sky Tg24 l'ambasciatore israeliano in Italia Alon Bar, rispondendo alla ... (liberoquotidiano)

Roma , 15 apr. (Adnkronos) – “Non so e non sarebbe una buona idea dire ai nostri nemici cosa faremo”. Lo ha detto a Start Sky Tg24 l’ambasciatore israeliano in Italia Alon Bar, rispondendo alla ... (calcioweb.eu)

Mo: amb. Israele a Roma, 'importante reazione G7, serve sostegno comunità internazionale' - Roma, 15 apr. (Adnkronos) - La reazione del G7 all'attacco dell'Iran "è stata molto importante, così come vedere la cooperazione operativa con Paesi come Stati Uniti, Gran Bretagna e altri Paesi della ...lagazzettadelmezzogiorno

Vinitaly 2024, Rocca: "Un grande lavoro per valorizzare i vini del Lazio" - Roma, 15 apr. (Adnkronos) - La reazione del G7 all'attacco dell'Iran "è stata molto importante, così come vedere la cooperazione operativa con Paesi come Stati Uniti, Gran Bretagna e altri Paesi della ...affaritaliani

Ambasciatore di Israele: 'Non diremo come ma fermeremo l'Iran' - ROMA - "Non è una buona idea dire al nemico cosa faremo" per rispondere agli attacchi contro Israele, "ma finché non troveremo un modo di fermare l'Iran il rischio di escalation continuerà ad esistere ...ansa