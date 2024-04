Mkhitaryan uomo derby! Milan Inter la sua partita | i numeri

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 15 aprile 2024) L’importanza di Henrikhper questaè ormai ampiamente dimostrata dalle ottime due stagioni disputate dall’armeno in maglia nerazzurra. Specialmente per quanto riguarda icontro il, come mostrano i suoi. PEDINA FONDAMENTALE – Le scelte di Simone Inzaghi in questa stagione potrebbero tranquillamente riassumersi con una sola frase: Henrikhe altri dieci. L’armeno è una pedina fondamentale dell’unidici nerazzurro, lo si è visto anche ieri nella gara contro il Cagliari nella quale, dopo la sua uscita dal campo, è arrivato il gol dei rossoblu. Le caratteristiche dell’ex Roma sono fondamentali non soltanto in fase offensiva, con i suoi passaggi chiave spesso decisivi, ma anche in fase difensiva. Un esempio lampante, per non andare troppo lontani ...