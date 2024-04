Miwa sconfitta a Rende | i ‘Boars’ si arrendono a un’affamata ‘Bim Bum’

(Di lunedì 15 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUnaEnergia Cestistica Benevento certa della prima posizione nel girone playout cede il passo in trasferta ad un’affamatissima Bim Bum Basket, che trova un buon parziale nel terzo quarto, ipotecando la vittoria, fondamentale per restare in corsa salvezza. Primo quarto spettacolare andato in scena in quel di: ad aprire le danze è lacon Ndour, ma le due squadre si rispondono colpo su colpo, arrivando sul 12 pari dopo la prima metà del quarto., poi, trova un parziale di 8-0, chiuso dalla controffensiva sannita, che in pochi minuti riesce ad accorciare sensibilmente le distanze. 24-21 il primo parziale. I locali provano ad allungare all’inizio del secondo periodo, trovando il +7 con le triple di Malkic e Guzzo, ma i Boars non cedono, riportando il ...

