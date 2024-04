Missili | droni e milizie | come funziona l’apparato militare di Teheran

(Di lunedì 15 aprile 2024) Se non riesci ad essere Golia, allora adattati ad essere Davide. Queste poche parole possono essere considerateil mantra deldella Repubblica Islamica dell’Iran, sviluppatosi su binari totalmente differenti non rispetto a quelli delle controparti occidentali, ma anche di quella cinese e di quella russa. Fattori politici, economici, e sociali hanno pesato sulle trasformazioni delbellico di, che nella sua particolarità oggi risulta essere uno dei più efficaci della regione mediorientale. L’approccioiraniano si esplica attraverso due dimensioni: quella convenzionale e quella irregolare. Lo ricorda anche Christian Saunders, Senior Defense Intelligence Analyst della Defense Intelligence Agency statunitense, in un report pubblicato dal ...

