Ministero | su Disforia di genere visita neuropsichiatra a tutti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 15 aprile 2024) Sono 11 le "azioni di miglioramento" indicate dalla relazione deldella Salute per le "criticità" rilevate al Centro per ladia Careggi. Tra queste evidenzia "l'assoluta necessità di produrre con urgenza procedure dettagliate per diagnosi e presa in carico dei soggetti condi" e suggerisce di dettagliare il percorso "inserendo regolare valutazione delinfantile ingli adolescenti ai fini della prescrivibilità e rimborsabilità della triptorelina". Inoltre "è necessario prevedere chei casi senza eccezione sianoti dalinfantile". Secondo la relazione inviata alla Regione Toscana daldella Salute "i ...