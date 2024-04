Minecraft | Jason Momoa annuncia la fine delle riprese con una foto del cast al completo

(Di lunedì 15 aprile 2024) L'uscita della pellicola, che vedrà protagonista anche Jack Black, è fissata tra un annoha confermato attraverso i suoi canali social che ledi: The Movie si sono ufficialmente concluse, condividendo per l'occasione unacon ilal. Nell'immagine postata su Instagram, Jack Black sembra assolutamente entusiasta di far parte di questo progetto. Nel post sono presenti altri momenti del dietro le quinte per i fan in attesa di. Inoltre, poichéè sempre in prima linea per le iniziative benefiche, sta sfruttando l'occasione per aiutare i bisognosi. La star di Aquaman ha versato 50.000 dollari per aiutare le famiglie bisognoseHawaii....

