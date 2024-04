Milano | violenza al Pronto Soccorso | 22enne accoltella 3 persone

Milano – Il colpo al Quadrilatero della Moda con il solito modus operandi da predoni seriali. L'inseguimento a piedi. E la testata al volto di una poliziotta per liberarsi dalla presa. La sequenza ... (ilgiorno)

minacce a una giornalista Mediaset e maltrattamenti: espulso l’ Imam di Milano Ahmed Kabir , che annuncia sui social il suo pronto rientro in Italia (notizie.virgilio)

Tre anni e mezzo di carcere è la pena chiesta dalla Procura di Milano per i calciatori ex tesserati del Livorno Mattia Lucarelli e Federico Apolloni . L’accusa è violenza sessuale . La presunta ... (ilfattoquotidiano)

Aggredisce la compagna in ospedale e accoltella tre persone intervenute per difenderla - I feriti sono due dipendenti della clinica e un paziente, nessuno di loro è in pericolo di vita. Fermato un 22enne ...unionesarda

Tajani, 'pronti a misure contro l'Iran ma Israele non reagisca' - (ANSA) - ROMA, 15 APR - 'Chiediamo che l'Iran e i gruppi affiliati cessino i loro attacchi. Siamo pronti ad adottare ulteriori misure in risposta ...notizie.tiscali

Aggredisce l'ex compagna in ospedale a Milano, tre accoltellati - Milano. Un giovane incensurato di 22 anni è stato bloccato nella clinica Città Studi, a Milano, dopo aver aggredito la sua ex compagna nella struttura sanitaria. L'uomo ha ferito con un coltello due ...giornaletrentino