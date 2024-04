Milano | follia in ospedale | aggredisce la compagna | poi accoltella tre uomini intervenuti per difenderla

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 15 aprile 2024) Attimi di paura questo pomeriggio all’Istituto Clinico Città Studi di. Un giovane di 22 anni ha aggredito la sua, quindi ha colpito con un coltello diverse persone accorse per difendere la donna. Tre persone sono rimaste ferite, a quanto sembra in modo non grave, mentre l’aggressore è stato fermato dai carabinieri. L’agguato ha avuto luogo attorno alle 17 di oggi nell’milanese. Secondo quanto ricostruisce il Corriere della Sera il 22enne, incensurato, si è presentato nella clinica di via Jommelli dove la suaaveva appuntamento per un colloquio di lavoro. Quando la donna è uscita dall’ambulatorio, il giovane le si è lanciato addosso. A quel punto almeno due persone sono intervenute per difendere la donna e bloccare l’uomo che «dava in escandescenze»: un dipendente dell’impresa di ...