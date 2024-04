Milano Design Week 2024 | tutti gli eventi in Triennale | mostre | progetti e laboratorio di restauro

(Di lunedì 15 aprile 2024), 15 aprile– Nuovealladiin occasione della della. Fedele alla sua vocazione di istituzione di riferimento per ile l'architettura, laospitadi respiro internazionale. Si inizia con un doppio omaggio ad Alessandro Mendini, architetto,er, artista e teorico che ha segnato il pensiero e il costume del Novecento e del nuovo millennio. Presentato dae Fondation Cartier pour l’art contempora, lo spazio del Cubo ospita fino 13 ottobre la retrospettiva "Io sono un drago. La vera storia di Alessandro Mendini", realizzata in ...

Dal 15 al 21 aprile a Milano si terrà il Fuorisalone 2024 , uno degli eventi più attesi dell'anno e che fa parte della Design Week . Per facilitare l'accesso in città dei turisti, il Comune ha deciso ... (fanpage)

La Iqos lounge di via Tortona racconta l’impegno di Philip Morris per un’economia circolare tramite un’installazione e una performance dal vivo Iqos torna alla Milano Design Week e nella lounge ... (sbircialanotizia)

Made in Italy: il futuro visto da Mics, 'l'alleanza università-aziende per l'innovazione' - Milano, 15 mar. (Adnkronos) - “Da più di trent’anni si parla di mettere in dialogo le aziende e la ricerca scientifica, per permettere all’Italia di rimanere agganciata ai Paesi di punta dell’economia ...affaritaliani

Apre a Milano il Salone del Mobile, contaminazione di Design, progettazione e produzione - Gli eventi della Milano Design Week 2024 sono tantissimi, ben 1.326 appuntamenti in città (10,5 % in più dello scorso anno), secondo i dati del Comune di Milano. Difficile quindi scegliere cosa vedere ...informazione

La Deposizione di Caravaggio a Expo Osaka 2025 - (ANSA) - Milano, 15 APR - La Santa Sede che, in collaborazione con il Padiglione Italia, sarà presente a Osaka all'Esposizione Universale del 2025, porterà all'evento la Deposizione di Caravaggio, con ...gazzettadiparma