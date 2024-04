Milano-Cortina 2026 | Malagò | “La pista da bob sta rispettando il cronoprogramma”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 15 aprile 2024) “Lada bob sarà Made in Italy? Ha vinto il bando un’impresa italiana, più Made in Italy di così… Tre giorni fa ha detto che si stail“. Sono queste le parole di Giovanni, presidente del Coni, parlando dellada bob per le Olimpiadi dia margine della cerimonia di consegna al Salone d’Onore del Coni del Premio Bearzot organizzato dall’Us Acli con il patrocinio della Figc. Poi, sugli eventuali ritardi da parte dell’organizzazione sottolinea come “c’è sempre qualcuno che parla delle cose che non vanno, ma chi se ne sta occupando sostiene il contrario“. SportFace.