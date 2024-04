Milano | cerca di aggredire la ex compagna nel pronto soccorso della clinica Città Studi e accoltella tre persone

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 aprile 2024) Hato dila sua ex nel. E nel farlo hato tre– un infermiere, un addetto alle pulizie e un paziente di 70 anni – che avevanoto di fermarlo mentre dava in escandescenze. L’uomo, 22enne, si trova ora in caserma dai Carabinieri. Non è ancora chiaro se avesse un appuntamento con la ex, ma era a conoscenza del fatto che in quel momento la coetanea era lì. Secondo le prime informazioni, non ancora confermate, la lite tra i due sarebbe scoppiata prima verbalmente. Quando la donna si è rifugiata in un ufficiol’uomo ha ...