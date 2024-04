Milano | al Pronto soccorso armato di coltello | cerca l’ex compagna e ferisce 3 persone

(Di lunedì 15 aprile 2024) (Adnkronos) – E' entrato neldindo l'exe finendo per ferire anche un infermiere. E' successo questo pomeriggio averso le 17 quando un 22enne italiano, incensurato, in forte stato di agitazione al momento dell'intervento dei Carabinieri, ha fatto accesso all'interno deldell'ospedale Città Studi, verosimilmente

