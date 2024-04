Milan | Stefano Pioli può sorridere | niente di grave per Malick Thiaw

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 15 aprile 2024) Buone notizie per: le ultime novità sulle condizioni del difensore deldopo la partita contro il Sassuolo Il pareggio per 3-3 delcontro il Sassuolo è stato un brutto colpo per la squadra di. Dopo la sconfitta in Europa League contro la Roma, infatti, i rossoneri avrebbero voluto tornare subito a vincere ma sono stati costretti ad accontentarsi di un solo punto. Come se non bastasse, nel finale di partitaè stato colpito da un leggero problema fisico. Il difensore tedesco si è sottoposto agli esami strumentali che non hanno evidenziato alcun tipo di problema. Si trattava soltanto di crampi. Ottime notizie quindi per...