Milan | Rafael Leao si riscatta dopo l’Europa League Tutti i voti

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 15 aprile 2024)sied è il migliore in campo nella gara contro il Sassuolo. Ecco idei quotidiani…sie trascina Pioli contro il Sassuolo View this post on Instagram A post shared by daily.it (@daily.it) LEGGI ANCHE Pechino Express, Maddalena Corvaglia: divorziare con Stef Burns è stato un inferno L'articolo proviene da Daily