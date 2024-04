Milan | Bonan | “Pioli ad un bivio | il suo futuro dipende da questi risultati”

Bonan su Zhang: «Punto interrogativo bello grande! Un merito» - L’Inter dopo il 2-2 con il Cagliari avrà un solo risultato a disposizione contro il Milan per laurearsi Campione d’Italia con cinque giornate di anticipo, vale a dire la vittoria. Bonan su Sky Sport p ...informazione

Bonan avvisa Pioli: «Contro Roma e Inter ha questa necessità, altrimenti…» - Alessandro Bonan, presente negli studi di Sky Sport, ha detto la sua opinione sul futuro di Pioli sulla panchina del Milan Le parole di Alessandro Bonan, presente negli studi di Sky Sport, sul futuro ...milannews24

Bonan: “Inter, Zhang non può far altro che delegare. Il futuro societario…” - In studio a Sky Sport, il noto giornalista Alessandro Bonan ha parlato così del futuro societario dell'Inter. “Zhang non può fare altro che delegare, è nelle condizioni di delegare. Lui si è ...fcinter1908