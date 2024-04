Milan | ancora una volta Olivier Giroud non convince Tutti i voti

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 15 aprile 2024) Ilnon va oltre il 3-3 contro il Sassuolo eunaa faticare tanto è stato. Ecco idei quotidiani… Ildi Stefano Pioli non va oltre il 3-3 contro il Sassuolo, ma non perde punti sulla Juventus visto il pareggio della squadra bianconera nel derby contro il Torino per 0-0. I rossoneri sono stati protagonisti di una partita poco lucida, specialmente nel reparto difensivo. L’attacco ha funzionato, visto che Rafael Leao ha segnato il goal del 1-2, Luka Jovic quello del 2-3 e Samuel Chuwkueze si è visto annullare due gol per fuorigioco.una, però, l’attaccante francese, subentrato a Musah al 55esimo minuto del secondo tempo, non ha inciso ...