Milan | ancora emergenza in difesa | Kjaer e Thiaw si fermano Previsti esami

Il Milan non va oltre il 3-3 contro il Sassuolo e ancora una volta a faticare tanto è stato Olivier Giroud . Ecco i voti dei quotidiani… Il Milan di Stefano Pioli non va oltre il 3-3 contro il ... (dailymilan)

SERIE A - Scudetto Inter, conto alla rovescia per il derby: contro il Milan trionfo a 2,15 - Solo tre punti dividono l’Inter dalla conquista matematica dello scudetto, il ventesimo della sua storia. L’ufficialità del titolo potrebbe arrivare già lunedì prossimo nel derby contro il Milan, seco ...napolimagazine

Rimonta Cagliari, Inter campione nel derby solo vincendo - L'Inter spreca l'assist del Milan, facendosi rimontare due volte dal Cagliari ... Tutt'altro, perché il Cagliari ha la forza per reagire ancora e trovare il nuovo pareggio con Viola, che sfrutta una ...ansa

"Non voglio tornare al Milan, tanto finirei di nuovo in panchina": lo sfogo - "All'Atalanta mi trovo molto bene. Se dipendesse da me rimarrei qui, anche perché posso migliorare. Il club mi sta aiutando molto: dallo staff ai compagni fino ai tifosi che mi hanno fatto sentire a c ...tuttosport