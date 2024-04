Microplastiche trovate nel sangue dopo infarto e ictus | studio cinese

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 15 aprile 2024) Roma, 15 apr. (Adnkronos Salute) - Lesono davvero ovunque. Basta cercarle e aumentano le evidenze della loro presenza in diversi organi e tessuti umani, dalla placenta al latte materno, dal fegato e dai polmoni ai tessuti cardiaci. E non solo. Non si trovano solo nelle arterie, ma anche nei trombi, formazioni solide costituite da componenti delcome piastrine, globuli rossi e bianchi e fibrina, che si formano nei vasi sanguigni o nelle cavità cardiache. A documentare al loro interno notevoli concentrazioni diè uno, pubblicato su Lancet. "Lesembrano essere un problema molto più importante di quello che si pensi. Invece di berciare su inesistenti danni da vaccino, sarebbe il caso di affrontare una questione che non è ...