“Mi esce il sangue” Incidente al concerto | la cantante crolla a terra sul palco | “Fatta male…”

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 15 aprile 2024) “Mi sonomale”. Lacade rovinosamente sul. E poco dopo sui social fa vedere le mani insanguinate. Ma cosa è successo e dove? C’è da dire che con l’avvento degli smartphone, registrare su schermo una cosa del genere è sempre più semplice. Ovviamente non è che adesso capita più di frequente, semplicemente è più fruibile per tutti un omento come questo. >> “Trovata morta in bagno”. Musica sotto choc, il terribile annuncio sulla30enne È successo a tutti, anche ai più grandi: ilscuro, le luci, la concentrazione sul bravo e poi si finisce a, o addirittura sotto! Qualcuno ricorderà quando il leggendario Dave Grohl, batterista storico dei Nirvana e attuale frontman dei Foo Fighters, cadde rovinosamente da unin nord ...