Mezza maratona Pechino | corridori africani rallentano per far vincere il cinese He Jie | avviata un’indagine

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 15 aprile 2024) Il vincitore delladiè stato il beniamino di casa He Jie, capace di tagliare il traguardo in 1:03.44. Gli organizzatori hanno però reso noto che stanno indagando in merito a quanto accaduto nei pressi del traguardo, quando al fianco dell’atleta locale c’erano anche i keniani Robert Keter e Willy Mnangat, l’etiope Dejene Hailu. I tre hanno però rallentato all’improvviso, verosimilmente di proposito per farHe Jie, tanto che uno di loro ha addirittura allungato il braccio verso gli altri due per segnalar loro di rimanere indietro. He si è difeso sostenendo di non aver mai partecipato a una(ma solo a maratone) e di aver voluto stabilire il personale. Fatto sta che l’Ufficio sportivo die l’organizzatore dell’evento ...