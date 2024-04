Meteo | Fronte Freddo in Arrivo sull' Italia

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 15 aprile 2024) Roma - Un cambiamento climatico significativo è ina partire da martedì, portando con sé un'instabilità quasi invernale su molte regioni del paese. Temporali, grandinate, neve, forte vento e un sensibile calo delle temperature sono all'orizzonte. Una saccatura di aria artica si sta muovendo verso l'Europa centrale, estendendo la sua influenza anche sul nostro territorio. Questo cambiamento avrà inizio nella parte settentrionale dell'per poi estendersi gradualmente al Centro e al Sud. Si prevede che queste condizionipersistano per diversi giorni, probabilmente fino al fine settimana. L'dell'aria fredda sarà accompagnato da fenomeni tipici della stagione invernale, come rovesci, temporali, grandinate e nevicate a quote relativamente basse per il ...