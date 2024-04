Meteo | allerta gialla nelle Marche | vento di burrasca e tempesta nelle prossime 36 ore Crollano le temperature | ritirate fuori dall' armadio il piumino

(Di lunedì 15 aprile 2024) Nuova: il pericolo sarà rappresentato dalche24-36 ore toccherà in tutta la regione una intensità diforte o...

Bologna, 14 aprile 2024 – Un weekend all’insegna dell’estate: sole, bel tempo e temperature intorno ai 30 gradi. E la gente ne ha subito approfittato per farsi un assaggio di mare prima dell’inizio ... (ilrestodelcarlino)

Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’ allerta con validità dalle 12 di domani, 16 aprile, per dodici ore. Si prevedono “precipitazioni: sparse, anche a carattere di ... (noinotizie)

Torna il maltempo sull'Italia con piogge, venti forti e un vistoso calo delle temperature. La Protezione civile ha valutato per la giornata di domani , martedì 16 aprile , una Allerta meteo gialla su ... (fanpage)

Meteo Venezia: Domani nuvoloso con rovesci e vento, segue variabilità - La Protezione civile del Comune di Venezia comunica che il Centro Funzionale Decentrato della Regione Veneto ha emesso un'allerta per vento forte previsto lungo la costa e la pianura limitrofa dalle o ...informazione

Codice giallo per vento e mareggiate, maltempo su parte della Toscana - Firenze: Un fronte freddo in avvicinamento porterà, sin dalla serata di oggi, lunedì 15 aprile, un calo di pressione e condizioni di instabilità, soprattutto sulle zone di nord-ovest e sui rilievi app ...maremmanews

Maltempo a Milano: allerta Meteo per vento forte - allerta maltempo per vento forte a Milano dalle 6 di martedì mattina a mezzanotte. Dunque per quasi tutta la giornata di martedì 16 aprile. L'allerta è di colore giallo, equivalente a "rischio ...milanotoday