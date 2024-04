Meret farà bene ad andare via | è l’argomento preferito di una tifoseria da sentenza sommaria

(Di lunedì 15 aprile 2024) FALLI DA DIETRO – COMMENTI ALLA 32° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2023-24 Sei. E poi finisce il tormento. C’è di positivo che fino ad agosto non si giocherà contro il Frosinone. L’esordio allo Stirpe fu una sorta di maleficio per una annata sciagurata. E sempre contro i ciociari si patì l’umiliante eliminazione dalla Coppa Italia. Ancora sei. E poi finisce il tormento. Fa caldo al Maradona. Ritmi languidi. Un buon quarto d’ora premiato dal super Polinapoli. E sciupato da Osi che non raddoppia. Poi i cooling break. Hanno l’effetto di uno spritz o di un mojito seduti a un bar. Si beve e ci si rilassa cazzeggiando un po’. Il primo porta al rigore parato dall’Albatros. Il secondo, all’apoteosi beffarda di Walid Cheddira marocchino di Loreto. Beffarda perché il ragazzo è di proprietà azzurra. Un altro azzurro che, vestendo colori diversi, si esalta. L’Albatros. È in qualche modo il simbolo di ...

