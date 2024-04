Mercati tranquilli dopo l’attacco iraniano Giù il petrolio | sale la borsa israeliana Si attendono le decisioni di Israele

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 aprile 2024) L’atteggiamento composto deimostra come il weekend delsia stato esattamente quel che si aspettava che fosse. Un’azione dimostrativa calibrata per limitare il più possibili i rischi di un’escalation. Non solo per le armi utilizzate e gli obiettivi scelti (peraltro senza raggiungerli) ma anche perché i funzionari iraniani hanno costantemente tenuto al corrente Washington e le capitali del Medio Oriente di quel che si preparava a fare, dando a tutti il ??tempo di preparare i sistemi difensivi. Terminata l’operazione Teheran ha subito affermato che dal suo punto di vista la questione aperta conisraeliano alla sede diplomatica di Damasco era chiusa così. Il, che nei giorni scorsi era salito sui margini di incertezza nell’evoluzione degli scenari, oggi è ad ...