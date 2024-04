Meloni | agricoltura centrale per governo

(Di lunedì 15 aprile 2024) 12.18 "Oggi è la prima Giornata nazionale del made in Italy,che questoha voluto per sostenere il valore che ha per la nostra economia" e"perché la qualità dei nostri prodotti è pezzo fondamentale di come l'Italia è vista all'estero" Così la premiera Vinitaly. "Questa giornata"è celebrata"nel giorno che ricorda la nascita di Leonardo da Vinci perché attraverso il made in Italy passa un pezzo fondamentale della nostra identità,del nostro genio"ha aggiunto.E poi:"L'per ile per l'ambiente".

