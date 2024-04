Meloni | sul terzo mandato per ora non c' è una maggioranza

(Di lunedì 15 aprile 2024) Suldei presidenti di Regione "a livello parlamentare, per ora, non c'è una, ma è ancora presto per vedere". Lo ha detto la premier Giorgiaa margine della sua visita al Viniitaly. "Io personalmente - ha proseguito - sono laica, però non penso che su una cosa del genere ci debba essere un'iniziativa del Governo, che sarebbe oggettivamente una forzatura". La questione, per, "interessa vari partiti, per cui se poi si trova unain Parlamento, se c'è una disponibilità, si vedrà a livello di Parlamento. Anche la tempistica in cui portare una proposta del genere penso possa vedere dei momenti in cui c'è un clima un po' più sereno".

Dopo l'attacco dell'Iran contro Israele è stata convoca ta dalla presidenza italiana del G7 per il primo pomeriggio di oggi una riunione in videoconferenza dei leader del G7. Per il presidente Usa ... (fanpage)

Medio Oriente, Meloni: "Preoccupati per escalation ma lucidi" - Giorgia Meloni, a margine della visita al Vinitaly di Verona, si è detta preoccupata per il pericolo di un'escalation in Medio-Oriente ma contenta per l'unità di intenti tra i Paesi del G7 ...ilgiornale