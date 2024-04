Meloni | “Siamo al lavoro per una de-escalation | importante e doverosa la telefonata di Schlein” video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 15 aprile 2024) La preoccupazione per l’in Medioriente dopo l’attacco aereo dell’Iran a Israele non deve far perdere lucidità. Lo sottolinea la premier Giorgiache, a margine della visita al Vinitaly a Verona, ha tirato un bilancio di queste giornate, che ha definito molto complesse. Ma che non le hanno impedito di partecipare alla prima giornata del made in Italy, fortemente voluta dal governo.: lavoriamo giorno e notte per un’“Credo però che sia moltolavorare per una de-perché un’in un conflitto all’interno di quella regione, tutti quanti ci rendiamo conto che potrebbe avere conseguenze molto significative”, ha aggiunto la premier. Che si è detta soddisfatta per l’unità di intenti manifestata dai leader al G7, ...