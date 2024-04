(Di lunedì 15 aprile 2024) "Sonoun po'ma ci ho tenuto particolarmente aqui oggi facendo unosignificativo in queste curioseper diverse ragioni". Così la presidente del Consiglio Giorgiaa Vinitaly. La premier ha spiegato diandata "per ribadire ancora una volta il valore e la centralità che questo governo attribuisce al mondo dell'agricoltura, "alla possibilità per i nostri agricoltori di continuare a produrre eccellenze vedendo riconosciuto il giusto prezzo".

Meloni, giornate complesse, sforzo per essere qui, ci tenevo - "Sono giornate un po' complesse ma ci ho tenuto particolarmente a essere qui oggi facendo uno sforzo significativo in queste curiose giornate per diverse ragioni". Così la presidente del Consiglio Gio ...ansa

Giorgia Meloni al Vinitaly: «Ci tenevo a essere qui» - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata alla fiera di Verona per visitare Vinitaly. Ad attenderla all’ingresso tre ministri del suo governo: Francesco Lollobrigida, ...ilmessaggero

Meloni al Vinitaly: "Ci tenevo a essere qui" - Video - Per visitare i padiglioni del Vinitaly Meloni ha scelto di indossare un abbigliamento casual, con scarpe da ginnastica. Il primo appuntamento per la premier è la premiazione degli istituti agrari per ...adnkronos