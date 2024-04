Melissa Barrera soddisfatta del finale di Sam in Scream VI | “Ho ottenuto chiusura”

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di lunedì 15 aprile 2024) Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it Mister Movie, nota per il suo ruolo di Sam Carpenter in “” del 2022 e “VI”, ha espresso soddisfazione per il modo in cui si è concluso l’arco narrativo del suo personaggio dopo essere apparsa in due film della serie “”, anche se inizialmente i piani per una trilogia coinvolgevano la storia di Sam. L’attrice riflette sulla conclusione della sua storia e guarda avanti ai prossimi progetti, incluso “Abigail” In una conversazione con Collider,ha condiviso la sua contentezza per il modo in cui è stata gestita la conclusione della storia del suo personaggio. L’attrice ha elogiato il duo di registi Tyler Gillett e Matt Bettinelli-Olpin, insieme ai co-sceneggiatori James ...