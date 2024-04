Meghan Markle in bianco non bada a spese | il look da oltre 40k

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 15 aprile 2024) A pochi giorni dall’annuncio di un ritorno su Netflix con due “nonserie” da parte dei duchi di Sussex, il Principe Harry esono tornati alla vita mondana dopo diverse settimane di oblio. In occasione della Royal Salute Polo Challenge a beneficio di Sentebale, la coppia è apparsa sui campi da gioco non sono affiatata ma anche coordinata. Lei con un abito color avorio dal fascino d’altri tempi, lui con pantaloni bianchi e camicia azzurra, lo stile californiano incontra lo charme britannico. Il risultato, almeno nel caso di, è unimpeccabile e alla moda, ma non di certo economico. La Duchessa, infatti, non rinuncia a una serie di accessori e gioielli che fanno ...