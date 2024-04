Medjugorje | “Non abbiate paura perché io sento le vostre preghiere”

La Madonna a Medjugorje nel suo Messaggio scelto per oggi, ci dice che rischiamo di non accogliere una particolare grazia che ci viene offerta in questo tempo. Si tratta di qualcosa di davvero ... (lalucedimaria)

La Madonna a Medjugorje, nel suo Messaggio scelto per oggi, ci invita a pregare finché non matura una particolare scelta nel nostro cuore da cui dipende la nostra serenità interiore, ma per poterla ... (lalucedimaria)