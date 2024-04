Medio Oriente | Tajani “Serve cessate il fuoco a Gaza”

(Di lunedì 15 aprile 2024) ROMA (ITALPRESS) – “L’invito alla prudenza è il primo passo verso una soluzione sostenibile del conflitto israelo-palestinese: le forze armate israeliane sono ancora impegnate aper eliminare il controllo di Hamas sulla striscia, a Rafah per ora sono concentrati oltre un milione di civili e un eventuale attacco rischia di creare nuove migrazioni verso altri territori e alimentare l’odio antiisraeliano”. Così il ministro degli Esteri Antonio, intervenuto in audizione dinanzi alle Commissioni riunite Esteri e Difesa nell’Aula convegni del Senato. “Ho espresso al ministro degli esteri di Israele la mia preoccupazione sulle conseguenze di un nuovo attacco – aggiunge, –unilsenza mai diminuire l’impegno per la liberazione degli ostaggi israeliani; ...

Si è svolta nel pomeriggio di oggi, 15 aprile 2024, in Prefettura a Firenze una riunione di coordinamento delle forze di polizia alla luce della crisi in corso in Medio Oriente e dell’aumento delle ... (firenzepost)

In Medio Oriente risuonano le sirene di guerra. L'attacco dell'Iran ha fatto scattare il conto alla rovescia in vista della reazione militare di Israele. Se n'è parlato nel corso della puntata di ... (iltempo)

ROMA (ITALPRESS) – “Sono ormai due anni che temiamo la guerra, perchè da allora è rientrata a far parte del nostro vocabolario: si stava per aprire un nuovo fronte di guerra del quale non avevamo ... (ildenaro)

Se Conte resta solo in politica estera - Non occorre essere maliziosi per cogliere una novità nell’atteggiamento di Elly Schlein. Dopo settimane in cui il suo rivale Giuseppe Conte l’ha mortificata — e soprattutto ha mantenuto una costante i ...repubblica

Medio Oriente: Tajani, Iran e suoi alleati cessino attività destabilizzanti - L'Iran e i gruppi affiliati devono "cessare i loro attacchi. Siamo pronti ad adottare ulteriori misure in risposta ad eventuali nuove ...agenzianova

Medio Oriente: Tajani, Italia attiva e in costante contatto con le parti - L'Italia è attiva ed è in costante contatto con le parti per tutelare la sicurezza. "Svolgiamo la nostra azione con massimo impegno, ...agenzianova