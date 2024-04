Medio Oriente | Israele medita vendetta dopo l’attacco dell’Iran

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 15 aprile 2024) Nell’aria si fa sempre più pesante tra attacchi, provocazioni e promesse di. Sembra sempre più difficile riuscire a fermare la spirale di odio e con essa il possibile allargamento del conflittoche sabato l’Iran, per rifarsi del raid israeliano su Damasco in cui è stata colpita una sede diplomatica di Teheran in cui hanno perso la vita diversi alti militari, ha lanciato la sua rappresaglia con un lancio coordinato di centinaia di droni e missili verso lo Stato ebraico che è stato completamente respinto dall’esercito di Tel Aviv con la collaborazione degli alleati occidentali. Tensione alle stelle inUn attacco che per Teheran è perfettamente legittimo, tanto che l’ambasciatore iraniano presso le Nazioni Unite Amir Saed si è appellato al ...